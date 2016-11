12.11.16 - 07:35

Immer öfter Fake-Geschäfte bei Interneteinkauf

Mittlerweile müssen wir kaum noch vor die Tür gehen um etwas zu kaufen. Aber wo viel Geld zu holen ist, lauern auch Betrüger. Immer mehr Internet-Nutzer fallen auf falsche Händler herein. Die Verbraucherzentrale Dülmen berät Betroffene. Zum Beispiel werben die Verkäufer beim Versandhändler Amazon mit merkwürdigen Namen um Kunden, sagt Susanne Terwey von der Verbraucherzentrale. In den meisten Fällen bestehen Betrüger auf Vorkasse. Der Geschädigte erhalte dann minderwertige oder gar keine Ware und muss im Nachhinein seinem Geld hinterherlaufen. Prüfen Sie also immer, ob der Verkäufer Adresse und Kontaktmöglichkeiten nennt und verzichten Sie möglichst darauf, per Vorkasse zu zahlen.