12.11.16 - 09:18

Kreis-SPD wählt Landtagskandidaten - Stinka-Wahl gilt als sicher

In gut einem halben Jahr wählen wir neue Landtagsabgeordnete für den Kreis Coesfeld. In Senden stellt die Kreis-SPD heute Weichen dafür. Sie entscheidet, wen sie als Kandidaten im südlichen Kreis Coesfeld ins Rennen schick. SPD-Landesgeneralsekretär und Kreis-SPD-Chef André Stinka tritt zum fünften Mal an. Der Dülmener ist bislang der einzige Kandidat. Seine Wahl gilt als sicher. Im Wahlkampf will er unter anderem darüber sprechen, wie sich das Ehrenamt weiter stärken lässt und nach Lösungen für den Fachkräftemangel suchen. Die CDU schickt im südlichen Kreis Coesfeld Dietmar Panske aus Ascheberg als Landtagskandidat ins Rennen.