13.11.16 - 10:08

1000. Tatortfolge - auf den Spuren des Erfolgs

Der Sonntagabend läuft in vielen Familien im Kreis Coesfeld immer gleich ab: erst Abendessen, dann setzen sich alle gemeinsam vor den Fernseher und schauen Tatort. Heute läuft die 1000. Folge. Die erste wurde vor 46 Jahren ausgestrahlt. Während es im Tatort früher vor allem darum ging, die gesellschaftlichen Unterschiede in den verschiedenen Städten aufzuzeigen - in Münster gibt es quasi die heile Welt, Dortmund ist dagegen ranzig und an einigen Stellen heruntergekommen - geht es den Tatort-Machern heute um etwas anderes, beobachtet Literaturwissenschaftler Moritz Baßler von der Uni Münster. Die Tendenz bewege sich eher dahin, dass wir uns in der Tatort-Welt wohlfühlen und mit den Personenkonstellationen vertraut sind. Ein Anzeichen dafür sei, dass die Kommissare häufig selber in Fälle verwickelt seien.

Dank des ständigen Wandels des Tatorts wird die Serie auch weiterhin ein fester Bestandteil im Fernsehen bleiben, sagt der Literaturwissenschaftler. Die 1000. Folge heute "Taxi nach Leipzig" sehen Sie um 20:15 Uhr in der ARD.