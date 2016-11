13.11.16 - 11:04

Achtung Autofahrer: Rind in Ondrup ausgebüxt

Seit dem Morgen ist Familie Richter in der Seppenrader Bauerschaft Ondrup wieder auf der Suche nach einem ausgebüxten Rind. Das helle, junge Tier ist schon am Abend weggelaufen. Es ist ca. 1,50 m hoch. Autofahrer sollten auf der B 474 besonders aufpassen. Am Abend hatte sich das junge Rind im Bereich der Bundesstraße aufgehalten. Hinweise bitte an die Polizei.