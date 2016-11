13.11.16 - 09:20

Gasgeruch in Buldern am Abend

Große Aufregung gab es am Abend in Buldern. In einem Haus in der Straße Lütke Feld roch es nach Gas. Die Anwohner riefen die Feuerwehr. Die rückte mit drei Löschzügen aus Dülmen und Buldern an. Ein Trupp ging mit Atemschutzmasken und einem Gasmessgerät ins Haus. Die Messungen verliefen negativ. Es stellte sich heraus, dass es in der benachbarten Garage stark nach Benzin stank. Das Haus in Buldern wurde ordentlich gelüftet und nach einer dreiviertel Stunde war der Einsatz durch.