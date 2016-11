13.11.16 - 11:10

Neuerungen auf Berufs- und Bildungsmesse CoeMBO kommen nur zum Teil gut an

Heute Vormittag schauen sich Jugendliche aus dem Kreis Coesfeld ihre Notizen und Flyer an, die sie von der größten Berufs- und Bildungsmesse im Münsterland mit nach Hause genommen haben. Die CoeMBO im Coesfelder Schulzentrum, der Sporthalle und der Bürgerhalle war am Samstag sehr gut besucht. Rund 3.800 Besucher haben sich über Ausbildungsstellen und Studiengänge informiert. Die Messe war größer und dauerte eine Stunde länger als sonst. Sabine Wessels von der Stadt Coesfeld ist mit dem neuen Konzept teilweise zufrieden. Die Besucher hätten sich auf alle drei Standorte gut verteilt. Allerdings habe der Ansturm ab dem Nachmittag deutlich abgenommen. Deshalb überlegen die Veranstalter jetzt, ob sie die Messe im kommenden Jahr wieder um eine Stunde verkürzen.

Außerdem neu waren in diesem Jahr kurze Bewerbungsgespräche direkt auf der Messe. Das Angebot haben zwar nicht viele Jugendliche genutzt, es muss wohl erst noch bekannter werden, aber die Veranstalter überlegen, es im kommenden Jahr wieder anzubieten.