14.11.16 - 06:33

Anabel Balkenhol aus Osterwick gewinnt im Grand Prix Special

Dressurreiterin Anabel Balkenhol aus Osterwick steht heute Morgen mit einem Lächeln im Gesicht auf. Sie blickt auf ein erfolgreiches Turnier-Wochenende in der Münchener Olympiahalle beim internationalen Hallenreitturnier "Munich Indoors" zurück. Am Sonntag setzte sie dem ganzen mit ihrem erfahrenen Pferd Dablino das Krönchen auf und sicherte sich den Sieg im Grand Prix Special. München war auch eine gute Vorbereitung für das nächste Turnier, das Mitte der Woche in Stuttgart beginnt, sagte Balkenhol.

Sieger der Riders Tour, der wichtigsten Springreiterserie Deutschlands, ist erstmals Marcus Ehning aus Borken.