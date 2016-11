14.11.16 - 08:26

Arztkoffer in Senden geklaut

Ein in Senden gestohlener Arztkoffer ist heute Morgen noch immer nicht aufgetaucht. Die Polizei warnt davor Medikamente in dem Koffer einzunehmen. Sie können für Gesunde schädlich, in größeren Mengen sogar lebensbedrohlich, sein. Unbekannte hatten am Samstag Abend ein Auto an der Bulderner Straße geknackt und den Arztkoffer herausgenommen. Wer den schwarzen Koffer für Medikamente findet, sollte sich sofort bei der Polizei melden. Die Ermittler hoffen zudem auch auf hilfreiche Hinweise von Zeugen.