14.11.16 - 06:39

Aufbauarbeiten für Dülmener Winter starten

Der Dülmener Winter ist die größte Winter-Freiluft-Veranstaltung im Kreis Coesfeld. Heute starten die Aufbauarbeiten auf dem Dülmener Marktplatz. Sie sind diesmal noch aufwendiger als in den Vorjahren. Der Grund ist die neue Attraktion: Eine Rodelhütte, urig und gemütlich wie in den Bergen.

Ein Lastwagen liefert heute Morgen die ersten Bauteile an. Dicke Holzbalken - bis zu 300 Kilogramm schwer - bilden das Gerüst für die Hütte. Ein Autokran hieft sie in Position. Steht das Gerüst, hängt der Kran die Wände ein. Am Mittwoch soll die Hütte stehen. Sie ist so groß wie ein Einfamilienhaus. Im Erdgeschoss gibt es eine Bar, im Obergeschoß gemütliche Tische mit 60 Sitzplätzen. Nach dem Hüttenaufbau geht es nahtlos mit der Eisbahn weiter. In anderthalb Wochen muss alles stehen. Dann eröffnet der Dülmener Winter.