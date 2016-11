14.11.16 - 06:37

Coesfelder Bücherei Vorbild für Büchereien im Münsterland

Auf zwei roten Sofas rumlümmeln, hellblaue Arbeitstische auf Rollen für mehr Platz zusammenschieben oder an den drei Internet-Plätzen was ausdrucken. Der Lernort der Coesfelder Bücherei ist immer besucht. Er hat Vorbildcharakter. Darauf ist die Coesfelder Bücherei stolz. Mit dem Lernort beschäftigen sich heute Bibliothekare aus dem ganzen Münsterland. Er ist ein Baustein im Konzept für Büchereien, gut aufgestellt in die Zukunft zu gehen. Bücher spielen längst nicht mehr die Hauptrolle. Das Ausleihen von Computerspielen, E-Books und co. setzt sich immer mehr durch.