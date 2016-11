14.11.16 - 12:43

Einbruch in Dülmener Sparkassenfiliale - Keine Beute

Die Polizei sucht Unbekannte, die in die Sparkassenfiliale an der Münsterstraße in Dülmen eingestiegen sind. Die Täter drangen in der Nacht durch ein Fenster ein, zerstörten mehrere Stromleitungen und legten dadurch einige Geldautomaten lahm. Weiter kamen sie nicht. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei hat Spuren gesichert und hofft auf Zeugenhinweise. Kunden der Sparkasse merken heute Mitag nichts mehr von den Folgen des Einbruchs. Techniker haben die Stromleitungen geflickt. Alle Geldautomaten funktionieren wieder.