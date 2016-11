14.11.16 - 08:28

Geflügelhalter im Kreis Coesfeld wappnen sich gegen Vogelgrippe

Der Ausbruch der Vogelgrippe macht Geflügelhaltern im Kreis Coesfeld Angst. Ganz besonders machen Sie sich Sorgen, weil die Vogelkrankheit in einem Hühner-Massentierstall in Schleswig-Holstein ausgebrochen ist. Verschärfte Regeln zur Sauberkeit gelten schon jetzt schon in den Ställen. Daran halten sich die Kollegen, sagt Philipp Beckhove aus Senden, der Sprecher der Geflügelhalter im Kreis. Ab Morgen soll Stallpflicht in Risikogebieten gelten. Bei uns im Kreis sei bereits ein Großteil der Tiere im Stall. Der Sprecher der Geflügelhalter hofft, dass sich gerade Kleintierhalter an die Vorschriften halten. Denn sie sorgten für das größte Gefahrenpotential. Kämen die Tiere in Kontakt mit Zugvögeln, könnten sie sich anstecken.

Heute will NRW-Landwirtschaftsminister Johannes Remmel sagen, welche Gebiete besonders gefährdet ist. Bei uns rasten Wildvögel hauptsächlich im südlichen Kreis Coesfeld, in der Nähe des Flusses Stever.