14.11.16 - 06:44

Randalierer zieht am frühen Morgen durch Coesfeld

Lautes Zerbrechen von Glas hat am frühen Morgen in Coesfeld Anwohner in der Innenstadt geweckt. Ein Coesfelder war gegen vier Uhr durch die Fußgängerzone gezogen und zerschmiss Schaufensterscheiben. Anwohner alarmieren die Polizei. Sie schnappte den Randalierer. Die Ermittler prüfen, ob möglicherweise auch ein Einbruch auf das Konto des Mannes geht. Heute morgen sitzt der Randalierer in einer Zelle. Heute Vormittag muss er viele Fragen der Ermittler beantworten. Einen Überblick über die genauen Schäden und Spuren verschafft sich die Polizei sobald es hell ist.