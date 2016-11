14.11.16 - 19:51

Schon wieder Ärger an Ampel-Kreuzung zur A 43 in Dülmen

Autofahrer sehen rot, wenn es um die Ampeln an der Kreuzung zur A 43 in Dülmen geht. Heute war mal wieder ein Steuerungsteil kaputt. Techniker haben es repariert. Autofahrer trauen dem Frieden heute Abend allerdings nicht. Der Grund sind die ständigen Probleme an der Kreuzung. Erst am vergangene Wochenende war eine Ampel ausgefallen. Mäusekot in einem Steuerungskasten war Schuld. Das ist nicht die erste tierische Panne. Vor einigen Monaten sorgte schon ein Vogelnest für Probleme an der Ampelkreuzung.