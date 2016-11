14.11.16 - 16:36

Stallpflicht für Geflügel in einigen Gebieten im Kreis Coesfeld

Die Vogelgrippe-Ausbrüche in Norddeutschland veranlassen das Land NRW, vorsorglich für Risikogebiete mit starkem Vogelzug die „Stallpflicht“ vorzusehen, damit Wildvögel und Haustiere nicht miteinander in Kontakt treten können. Im Kreis Coesfeld gilt das für den Bereich der Heubachwiesen in den Städten Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen. Alle Halterinnen und Halter von Geflügel müssen ihre Tiere ab sofort in geschlossenen Ställen oder abgedeckten Volieren halten. Außerdem gelen strenge Hygiene-Regeln. Alle Infos und eine Übersichtskarte finden Sie HIER