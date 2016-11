14.11.16 - 20:04

Suche nach vermisster Frau in Billerbeck

Die Polizei sucht in Billerbeck nach einer 20-jährigen jungen Frau. Die Familie hatte sie am Nachmitag vermisst gemeldet. Die junge Frau ist möglicherweise orientierungslos. Sie ist rund 1,60m groß, hat lange schwarze Haare, trägt eine schwarze Jacke, Sportschuhe und einen brauner Schal. Sie soll zu Fuß unterwegs sein. Streifenwagen suchen Billerbeck nach der Vermissten ab. Hinweise zu der jungen Frau bitte an die Polizei.