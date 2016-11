14.11.16 - 12:43

Ursache für Unfall auf A 1 bei Münster geklärt

Heute Morgen im Berufsverkehr sorgte ein Unfall auf der A 1 am Autobahnkreuz Münster-Süd in Richtung Norden für Chaos. Jetzt hat die Polizei geklärt, was passiert ist. Ein Auto mit einem Anhänger war ins Schlingern gekommen, der Anhänger prallte gegen einen Kleintransporter und kippte um. Das Anhängergespann hatte sich beim Überholen aufgeschaukelt. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Schwer verletzt kam der Fahrer ins Krankenhaus. Während der Aufräumarbeiten war die Autobahn gesperrt. Der Verkehr staute sich.