14.11.16 - 19:47

Vandalismus-Serie in Coesfeld wahrscheinlich geklärt

Die Polizei hat nach einer Vandalismus-Serie in Coesfeld einen Verdächtigen ermittelt. Ein junger Mann soll Autos in der Stadtwaldallee und der Bahnhofstraße beschädigt haben. Außerdem soll er an einem Handyladen in der Coesfelder Innenstadt die Schaufensterscheibe eingeschlagen haben. Die Polizei fand Handyattrappen aus der Auslage bei ihm. Der junge Mann leidet unter psychischen Problemen. Die Polizei prüft auch, ob der Coesfelder für eine zerstörte Orgelpfeiffe in der St. Lamberti-Kirche verantwortlich ist. Unbekannte hatten hier außerdem in das Weihwassergefäß gespuckt.