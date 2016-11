15.11.16 - 07:29

+++AKTUELL: Großbrand in Schapdetten +++

Es brennt in Schapdetten in der Pfarrer-Wesselinck-Straße, am Rande des Dorfes. Das Feuer ist gegen kurz vor 7 Uhr in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die komplette Feuerwehr von Nottuln und den Ortsteilen ist ausgerückt. Kreisbrandmeister Christoph Nolte geht davon aus, dass es in dem Haus eine Explosion gegeben hat. Das Haus stand schnell komplett in Flammen. Zum Teil ist das Dach abgedeckt. Das Haus ist einsturzgefährdet. Die Feuerwehr kann nicht rein gehen. Das ist besonders dramatisch, weil zur Zeit noch ein Mensch vermisst wird. Wir berichten aktuell über den Brand in Schapdetten in unserem Programm.