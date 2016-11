15.11.16 - 06:37

Billerbeckerin weiter vermisst

Die Familie einer jungen Frau aus Billerbeck hat eine unruhige Nacht hinter sich. Viele Menschen fühlen mit und hoffen, dass die vermisste Billerbeckerin heute wieder auftaucht. Sie ist seit Montag verschwunden. Die Polizei setzt ihre Suche heute fort.

Möglicherweise hält sich die junge Frau in Münster auf. Das ist eine Möglichkeit, der die Polizei nachgehen will. Sie hat das Handy der Billerbeckerin geortet. In Münster verschwand das Signal plötzlich. Vielleicht hat sie ihr Handy ausgeschaltet, vielleicht war der Akku schlichtweg leer. Ein erneutes Handy-Signal gab es nicht mehr. Die Bundespolizei ist eingeschaltet. Sie hält die Augen in Bahnhöfen und Zügen offen. Gegen 8 Uhr berät die Kriminalpolizei des Kreises, wie sie mit ihrer Suche weiter verfährt.

Die vermisste Billerbeckerin ist außerhalb ihrer Heimatstadt orientierungslos. Sie ist 1,60 Meter groß, sie hat lange, gelockte, braune Haare und braune Augen. Sie trägt dunkle Kleidung, hat aber eine auffällige rosa Handtasche dabei. Sie hat zudem einen auffälligen Gang. Sehen Sie die junge Frau heute Morgen auf Ihrem Weg zu Arbeit oder zur Schule, informieren Sie bitte sofort die Polizei.