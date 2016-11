15.11.16 - 18:31

Explosionsursache in Schapdettener Wohnhaus weiter unklar

Heute Abend riecht es in Teilen von Schapdetten immer noch nach Rauch. In dem abgebrannten Haus an der Pfarrer-Wesselinck-Straße glimmen vereinzelt noch Holzbalken. Die Feuerwehr rückt deshalb noch einmal mit einer Wärmebildkamera an. Sie willl sicher gehen, dass wähend der Nacht keine größeren Glutnester mehr aufflammen. Eine Explosion hatte heute Früh den Brand ausgelöst. Die genauen Umstände klärt die Polizei noch. Morgen soll ein Brandsachverständiger auf Ursachensuche gehen. Ein Mensch war bei dem Feuer ums Leben gekommen. Vieles deutet daraufhin, dass es sich um den Sohn einer geretteten Bewohnerin handelt. Letzte Gewissheit muss aber eine Laboruntersuchung geben. Bauzäune umgeben das Haus. Niemand darf das Grundstück betreten. Weitere Teile des Hauses könnten einstürzen.