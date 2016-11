15.11.16 - 17:50

Katholikentag in Münster mitgestalten - ab jetzt bewerben

Gut anderthalb Jahre noch! Dann feiern tausende Menschen in Münster den Katholikentag, also direkt in unserer Nachbarschaft. Katholiken im Kreis Coesfeld fiebern dem Glaubensfest entgegen und wollen es mitgestalten. Ab sofort können sich Gruppen, Verbände und Gemeinden mit ihren Ideen einbringen. Bis Ende Februar sammelt das Organisatorenteam Vorschläge - für Diskussionsrunden, Workshops oder Stände. Sie sollten zum Leitthema des Katholikentags passen "Suche Frieden". Für das Kulturprogramm können sich außerdem Sänger, Tanzgruppen und Artisten bewerben. Bewerbungsformulare finden Sie HIER