15.11.16 - 11:15

Kaufangebot für Lüdinghauser St.-Ludger-Kirche liegt vor

Dass die Lüdinghauser St.-Ludger-Kirche einen neuen Besitzer findet, haben viele Gemeindemitglieder schon länger befürchtet. Und jetzt das: Es liegt ein Kaufangebot für die Kirche vor. Die evangelisch-freikirchliche Christengemeinde aus Bochum will die Kirche kaufen. Sie nutzt bereits die Kirche seit einiger Zeit im Wechsel mit der Felizitas-Gemeinde. Durch den Kauf könnte sie als Eigentümer ihren Standort in Lüdinghausen fest verwurzeln. Wie hoch das Angebot ist, das will Pfarrer Benedikt Elshoff nicht verraten. Noch in dieser Woche soll es weitere Gespräche mit den möglichen Käufern geben. Kreisweit hatte das Bistum Münster Kirchengemeinden dazu aufgefordert, kräftig abzusprechen. Das soll Kosten sparen.Das ehemalige Sankt Ludger-Pfarrheim ist bereits verkauft. Die Caritas ist hier untergekommen.