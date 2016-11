15.11.16 - 06:33

Leck in Schiff auf Dortmund-Ems-Kanal in Lüdinghausen

Ölsperren umgeben ein Schiff auf dem Dortmund-Ems-Kanal in Lüdinghausen. Es liegt seit dem Abend im Bereich der Bauerschaft Tetekum. Das Schiff könnte ein Leck haben. Der Kapitän glaubt den Kanalgrund berührt zu haben. Das Schiff hat Biodiesel geladen. Als Vorsichtsmaßnahme informierte der Kapitän die Wasserschutzpolizei und die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen tritt kein Diesel aus. Ob die Schiffshaut beschädigt ist und wenn ja wie stark, ließ sich am Abend im Dunkeln nicht mehr klären. Heute im Hellen schauen sich Experten das genau an. Solange bleiben Schiff und Ölsperren, wo sie sind.