15.11.16 - 06:30

"Problem-Ampel" an A 43 bei Dülmen soll wieder störungsfrei funktionieren

Heute Morgen sollten alle Ampeln an der Kreuzung zur A 43 in Dülmen funktionieren. Vor gut 24 Stunden war eine Ampel ausgefallen. Ein Steuerungsteil streikte. Techniker haben es repariert. Es gibt ständig technische Probleme mit den Ampeln und deshalb trauen viele Autofahrer dem Frieden heute morgen auch nicht. Schließlich war das kaputte Steuerungsteil schon das zweite Problem innerhalb weniger Tage. Erst am vergangenen Samstag streikte eine Ampel. Schuld war Mäusekot in einem der grauen Technikkästen am Straßenrand. Das war nicht die erste tierische Panne. In der Vergangenheit hatten sich schon einmal eine Maus und eine Blaumeise eingenistet und für Kabelsalat gesorgt. Warum sich die Tiere ausgerechnet in der Ampel-Anlage an dieser Kreuzung so wohl fühlen? Ratloses Schulterzucken bei Straßen NRW. Die Technikkästen seien extra abgedichtet damit Tiere sich nicht so leicht einnisten. An anderen Kreuzungen funktioniere das.