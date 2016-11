15.11.16 - 16:38

Radler in Coesfelder Fußgängerzone bekommen etwas mehr Freiheit

Früher hatten Geschäfte donnerstags bis 21 Uhr geöffnet. Den langen Donnerstag gibt es aber schon ewig nicht mehr. In Coesfeld erinnert allerdings noch ein Verbot an ihn. Fahrradfahrer dürfen hier donnerstags erst ab 21 Uhr durch die Fußgängerzone radeln. Dabei besteht ja längst keine Gefahr mehr, dass Radfahrer und Kunden sich hier in die Quere kommen. Der Stadtmarketing Verein hat deshalb bei der Stadt nachgefragt, ob es nicht Zeit wäre die Donnerstagsregel abzuschaffen. Ist es, sagt die Stadt. Sie will die Schilder zügig austauschen. Künftig dürfen Fahrrdfahrer auch donnerstags schon ab 19 Uhr durch die Coesfelder Fußgängerzone radeln.