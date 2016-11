15.11.16 - 11:28

UPDATE: Ein Mensch in Schapdetten bei Brand gestorben

Es ist traurige Gewissheit. Bei der Explosion eines Hauses in Schapdetten heute Morgen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Bergungstrupps der Feuerwehr haben die Leiche vor wenigen Minuten geborgen. Einiges deutet darauf hin, dass es der Sohn der geretteten Bewohnerin ist. Letzte Gewissheit kann nur eine DNA-Untersuchung geben - allein das sagt schon viel über die verheerende Feuersbrunst am Morgen aus. Das Haus ist komplett zerstört und ein Fall für den Abrissbagger. Ermittler der Polizei haben Spuren gesichert. Sie versuchen jetzt zu klären, was die Explosion ausgelöst hat. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein kleiner Trupp bleibt noch an der Pfarrer-Wesselinck-Straße, um die Brandstelle im Auge zu behalten und um Glutnester sofort zu löschen.