16.11.16 - 06:25

Adventsbasar in Nordkirchen startet heute mit neuem Konzept

Der Adventsbasar in den Caritas Werkstätten in Nordkirchen lockt jedes Jahr viele hunderte Besucher. In diesem Jahr könnte es noch voller werden, wegen der kürzeren Besuchszeit. Denn der Basar startet heute mit neuem schlanken Konzept. Er ist einen Tag kürzer um die Mitarbeiter zu entlasten. Sie mussten bislang sonntagsabends in einem Kraftakt alles aufräumen, denn montags müssen sie wieder in den Werkstätten arbeiten. Der Basar heißt außerdem jetzt "Wunderwerke". Mitarbeiter verkaufen Holz-Sachen, nähen, sticken und basteln unterschiedlichste Advents-Deko. Schon jetzt steht fest: Im kommenden Jahr fällt ein weiterer Basar-Tag weg.