16.11.16 - 12:38

Bolzplatz in Senden soll Mehrfamilienhäusern weichen - Frist für Einwände abgelaufen

Wo in Senden jetzt noch der Bolzplatz am Mühlenbach ist, sollen Sie künftig drei Mehrfamilienhäuser sehen. Das ist der Plan der Gemeinde. Seit einem Monat haben Sendener die Möglichkeit in die Lagepläne zu schauen und darauf zu reagieren – diese Frist endet heute. Einige wollen den Bolzplatz als Treffpunkt in der Wohnsiedlung erhalte – andere kritisieren, hier würden bereits ausreichend Häuser stehen. Neue Wohnungen sind dringend nötig, sagt die Gemeinde – derhalb ihr Plan. Sie wertet jetzt alle Reaktionen aus – Anfang kommenden Jahres berät die Politik darüber. Sendener haben anschließend wieder die Gelegenheit mitzureden. Ein genauer Zeitplan der weiteren Verfahren steht aber noch nicht fest.