16.11.16 - 15:16

Gastherme hat Explosion in Schapdettener Haus ausgelöst

Eine Gastherme hat die Explosion in einem Haus in Schapdetten ausgelöst. Zu diesem Ergebnis kommt der Brandsachverständige heute. Weitere Untersuchungen sollen jetzt zeigen, ob ein technischer Defekt vorlag oder die Gastherme manipuliert wurde. Ergebnisse dazu soll es morgen geben. Ein Mensch war bei der Explosion am Dienstagmorgen gestorben. In dem Haus wohnte eine 75-jährige Frau mit ihrem Sohn. Die Polizei geht davon aus, dass er der Tote ist. Eine Obduktion soll das morgen abschließend klären. Die 75-jährige Frau konnte sich retten, genauso wie ihr Hund. Die 75-jährige ist im Krankenhaus, deshalb kümmern sich vorübergehend Mitarbeiter des Nottulner Rathauses um das Tier.