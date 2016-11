16.11.16 - 15:05

Gebiet für mögliche Erdgas-Suche schrumpft

Energiefirmen verzichten in Teilen des Münsterlandes auf das Suchrechte nach Erdgas.Sie lassen bei der zuständige Bezirksegierung in Arnsberg die Erlaubnis für einige Gebiete auslaufen. Hintergrund ist vermutlich das Fracking-Verbot, also das Verbot Gas mit Chemikalien aus Gesteinsschichten zu lösen. Möglicherweise beschränken sich Unternehmen jetzt auf Gebiete, in denen sie das Gas auch ohne die Methode fördern können, wie zum Beispiel in Herbern. Hier wartet ein Unternehmen gerade auf die Ergebnisse einer Probebohrung.