16.11.16 - 06:30

Heute Infoabend "Bekenntnis- oder Gemeinschaftsschule" in Lette

In Lette herrscht Unruhe. Bleibt die Grundschule eine katholische Bekenntnisschule oder wird sie zur Gemeinschaftsschule? Unterschriftenlisten für einen Wechsel zur Gemeinschaftsschule sind bei der Stadt eingegangen. Sie bereitet jetzt einen Elternentscheid vor. Alle Argumente dafür und dagegen sollen heute bei einem Infoabend in Lette Raum finden. Die CDU hat dazu eingeladen.

Befürworter der Gemeinschaftsschule sagen:

Die Schule braucht bei neuen Lehrern keine Rücksicht zu nehmen, welcher Konfession sie angehören. Bislang muss sie katholischen Bewerbern den Vorzug geben, wenn es welche gibt.

Gegner der Gemeinschaftsschule sagen:

Die Regel gibt es. Das Land soll sie ändern. Sie ist kein Grund, gleich die Schulform zu ändern.

Befürworter sagen:

Christliche Grundsätze lernen Kinder auch in einer Schule, die nicht mehr den Titel "katholisch" trägt. Religionsunterricht ist auch hier Pflicht.

Gegner sagen:

Bei einer katholischen Bekenntnisschule zieht sich das christliche Leben noch stärker durch den gesamten Schulalltag.

Der Info-Abend "Bekenntnisschule oder Gemeinschaftsschule" beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Böinghoff in Lette.