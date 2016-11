16.11.16 - 06:28

Profilschule in Ascheberg gescheitert

Alle sind beim Start der Profilschule in Ascheberg so zuversichtlich gewesen. Jetzt ist der Schulversuch gescheitert. Der Schulausschuss berät morgen in einer Woche, wie es weitergeht. Lösung soll eine Partnerschaft mit der Gesamtschule in Nordkirchen sein. Folge ist, dass die Profilschule ab dem kommenden Schuljahr nach und nach ausläuft. Ein Standort in Ascheberg bleibt erhalten, der alte Standort in Herbern fällt weg. Mit Profilschule wollte die Gemeinde Ascheberg sinkenden Schülerzahlen gegensteuern. Real- und Hauptschule gingen in dem Modell zusammen.