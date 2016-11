16.11.16 - 06:32

Ursachensuche nach Explosion in Schapdettener Mehrfamilienhaus

Möglicherweise klärt sich heute, was die Explosion am Dienstagmorgen in einem Haus in Schapdetten ausgelöst hat. Ein Brandsachverständiger geht sobald es hell ist auf Ursachensuche in der Pfarrer-Wesselinck-Straße. Unmittelbar nach dem Brand wäre das zu gefährlich gewesen.

Immer wieder hat die Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera das ausgebrannte Haus nach Glutnestern abgesucht. Die Flammen hatten sich tief in Wände und Dachbalken gefressen. Am späten Abend schlug die Wärmebildkamera dann endlich nicht mehr an. Ein Bewohner kam bei dem Brand ums Leben. Vieles deutet darauf hin, dass es sich um den Sohn einer geretteten Haus-Bewohnerin handelt. Letzte Gewissheit sollen weitere Untersuchungen bringen.