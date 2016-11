16.11.16 - 18:58

Vogelgrippe rückt näher - Geflügelausstellungen abgesagt

Die Vogelgrippe rückt näher an das Münsterland und den Kreis Coesfeld heran. Experten haben heute den ersten Fall in Niedersachsen bestätigt. NRW wappnet sich mit weiteren Vorsichtsmaßnahmen. Geflügelausstellung und Märkte sind vorerst nicht zulässig. Im Kreis Coesfeld fallen die Geflügelausstellungen am Wochenende in Billerbeck und Herbern aus. Auch die Kreisgeflügelschau am übernächsten Wochenende in Coesfeld ist abgesagt. Geflügelhalter sollten Käfige außerdem abdecken oder ihre Tiere in Ställen unterbringen.