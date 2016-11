16.11.16 - 13:48

Wieder Einbruch in Schule - Ermittlungen in Senden

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Einbruch in die Geschwister-Scholl-Schule in Senden. Unbekannte drangen durch ein Fenster ein und durchwühlten die Büros der Verwaltung. Sie flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld. Einbrüche in Schulen mit einem ähnlichen Muster hatte es in den vergangenen Wochen unter anderem in Lüdinghausen und Coesfeld gegeben.