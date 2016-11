17.11.16 - 06:28

Radio Kiepenkerl-Hörer ärgern sich über gefährliche Kreuzung in Lüdinghausen

Eltern sind jeden Morgen in Sorge, ob ihre Kinder auch sicher in der Schule ankommen. Teilweise müssen Kinder im Kreis Coesfeld stark befahrene Straßen überqueren. Ampeln sollen für einen sicheren Überweg sorgen. In Lüdinghausen funktioniere das an der Kreuzung der B 58 mit der Olfener Straße nicht, sagt Mutter Sabrina Becher. Sie stört, dass Ampeln schnell auf Rot schalten würden. Sie wünscht sich längere Grünphasen für Fußgänger und dass Autofahrer mehr Rücksicht nehmen. Sie würden teilweise schon losfahren, obwohl noch Fußgänger auf der Straße sind.

Zu den Grünphasen der Fußgängerampel sagt der zuständige Landesbetrieb Straßenbau: sie seien schon deutlich länger als vom Gesetzgeber gefordert. Mehr sei nicht drin. Ansetzen lässt sich aber bei den Autofahrern. Die Polizei sagt: Die Kreuzung sei zwar kein Unfallschwerpunkt. Das Problem ungeduldiger Autofahrer sei aber bekannt. Deshalb kontrollen Polizisten hier morgens im Berufsverkehr, zum Beispiel ob Autofahrer noch schnell bei Rot über die Ampel fahren. Die Beschwerde will die Polizei zum Anlass nehmen mal wieder häufiger nach dem Rechten zu schauen.