17.11.16 - 15:37

Gastherme in Schapdettener Haus war manipuliert

Die Gastherme in einem Haus in Schapdetten sollte explodieren. Diese tragische Gewissheit gibt es heute Nachmittag. Die Polizei hat die abschließenden Ergebnisse eines Sachverständigen vorliegen. Demnach war die Gaszufuhr der Therme manipuliert. Die Polizei geht davon aus, dass der 48-jährige Wohnungsinhaber das getan hat. Er war bei der Explosion und dem anschließenden Feuer ums Leben gekommen. Seine 75-jährige Mutter konnte sich retten. Sie wird weiter in einem Krankenhaus behandelt.