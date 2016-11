17.11.16 - 12:38

Ölspur in Lüdinghausen abgestreut

Sie sehen in Lüdinghausen an der Selmer Straße heute Mittag noch Warnschilder – sie weisen auf die Rutsch-Gefahren einer Ölspur hin. Der Bauhof sammelt die Schilder später wieder ein. Die rutschige Spur hatte sich am späten Vormittag bis nach Seppenrade gezogen. Die Lüdinghauser Feuerwehr streute sie ab – nach einer guten dreiviertel Stunde war der Einsatz abgeschlossen. Die Polizei ermittelt jetzt und sucht den Verursacher der Ölspur.