17.11.16 - 14:59

Polizei weitet Suche nach vermisster Billerbeckerin aus

Die Polizei weitet die Suche nach der vermissten jungen Frau aus Billerbeck aus. Die 20-jährige Fatima ist seit 4 Tagen verschwunden. Sie gilt als orientierungslos. Die Polizei dehnt den Ermittlungskreis deshalb jetzt aus. Sie befragt weitere Familienangehörige und Bekannte. Unter anderem leben Angehörige in Gelsenkirchen. Außerdem hofft die Polizei durch eine verbesserte Beschreibung der Billerbeckerin auf Zeugenhinweise. Fatima hat einen extrem auffälligen Gang. Sie läuft nach vorne gebeugt. Es sieht so aus als ob sie bei jedem Schritt über ihren linken Fuß stolpert. Die letzte Spur der Billerbeckerin verliert sich in Münster. Hier hatte die Polizei ihr Handy zuletzt geortet. Mittlerweile ist es aus und nicht mehr zu orten.