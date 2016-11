17.11.16 - 12:37

Schmierer in Lüdinghausen geschnappt

Hinterlassenschaften von Schmierern sehen Sie jetzt noch immer an einem Stromkasten in Lüdinghausen am Drei-Felder-Weg. Das geht auf das Konto von vier Jugendlichen, die hier um kurz vor Mitternacht am Werk waren. Damit hatte das Quartett wohl nicht gerechnet – eine Zeugin beobachtete es. Die Polizei schnappte die Jugendlichen – einer hatte eine Sprühdose mit roter Lackfarbe dabei. Die Polizei prüft jetzt, ob die vier für weitere Schmierereien verantwortlich sind.