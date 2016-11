17.11.16 - 08:33

Unfall auf A 1 wegen gelöster Reifen

Sie stehen auf der Autobahn 1 kurz hinter Ascheberg in einem langen Stau. Die Wartezeit ist immens. Grund ist ein Unfall gegen 7:30 Uhr. Kurzfristig ist die Autobahn wieder frei. Einsatzkräfte reinigen abschließend die Fahrbahn. Die Polizei hat gerade erste Ergebnisse vorgestellt. Ein Autofahrer hatte einen Reifen verloren. Während seiner Fahrt zur Arbeit lösten sich plötzlich die Radbolzen und platzten ab. Der Fahrer prallte in die Schutzplatze. Er hatte einen großen Schutzengel dabei und kam unverletzt davon. Der Mann hatte am Nachmittag in einer Werkstatt seine Winterreifen aufziehen lassen.