17.11.16 - 08:12

Wieder Einbruch in Milchtankstelle

Schon wieder haben Unbekannte eine Milchtankstelle im Kreis Coesfeld geknackt. In diesem Fall ist die Milchtankstelle in der Sendener Bauerschaft Wierling das Ziel gewesen. Um kurz nach Mitternacht brachen zwei Unbekannte die Tankstelle auf um an das Kleingeld zu kommen. Der Landwirt hörte Geräusche und schaute nach. Er sah die beiden in Richtung Bundesstraße davonlaufen. In diesem Jahr gab es bereits Aufbrüche von Milchtankstellen unter anderem in Dülmen, Holtwick, Billerbeck und Südkirchen. Die Polizei schappte die Täter einer Aufbruch-Serie. Im aktuellen Fall hat sie noch keine Spur.