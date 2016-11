18.11.16 - 06:20

"Kik-Parkplatz" in Dülmen wird offiziell eröffnet

Die ersten Markt-Händler kommen gleich in die Dülmener Innenstadt. Viele Menschen kaufen frische Sachen für das Wochenende ein. Der neue Parkplatz an der Münsterstraße dürfte sich wieder gut füllen. Händler eröffnen ihn heute ganz offiziell. Frei ist der Parkplatz schon einige Wochen. Stadt und Händler wollten mit dem Parkplatz die Münsterstraße beleben. Das läuft schon gut an. Sie bemerken jetzt schon deutlich mehr Menschen, die an der Münsterstraße entlanglaufen und zu ihnen in die Geschäfte kommen. Als der Overbergplatz noch geöffnet war, parkten die meisten Kurzzeit-Besucher der Innenstadt hier. Die Münsterstraße fühlte sich abgehängt. Das sei nun anders. Einen Namen hat der neue Platz noch nicht. Umgangssprachlich heißt er Kik-Parkplatz. Doch das Textilgeschäft ist abgerissen. Auf Schildern steht "Ostring". Doch die Stadt sagt, dass der neue Parkplatz vom Ostring gar nicht mehr zugänglich ist. Ein neuer Name soll her. Auch wenn das bedeutet, dass die Stadt neue Schilder kaufen muss. Die Politik beschäftigt sich Mitte Dezember mit der Namenssuche für den Parkplatz.