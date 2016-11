18.11.16 - 06:16

Heute bundesweiter Vorlesetag: Vorlesen so wichtig wie nie zuvor

Die Gute-Nacht-Geschichte war früher selbstverständlich. Heute fehlt in vielen Familien im Kreis Coesfeld im stressigen Alltag die Zeit dafür. Der bundesweite Vorlestag war deshalb noch nie so wichtig wie heute. In vielen Kindergärten, Schulen oder Krankenhäusern im Kreis lauschen Kinder heute Geschichten. Barbara Heuermann bildet an der Coesfelder Familienbildungsstätte Vorleser aus. Sie sagt: Kinder lernen beim Zuhören eine Menge, denn die Schriftsprache beinhalte mehr Wörter als die gesprochene Sprache. Dementsprechend erweitere sich der Wortschatz der Kinder. Würde ihnen wenig vorgelesen, könne es passieren, dass sie später Probleme hätten, sich in der Schriftsprache auszudrücken. Auch wenn wir selbst vorlesen, haben wir etwas davon. Wir lernen selbst dazu und gehen eine enge Verbindung mit unseren Zuhörern ein.