18.11.16 - 12:45

Lehrschwimmbecken in Bösensell soll eine andere Nutzung bekommen

Das alte, kaputte Lehrschwimmbecken in Bösensell sieht traurig aus. Seit einigen Jahren liegt das Gelände brach. Jetzt soll hier endlich etwas passieren. Vereine, Verbände und Gruppen haben viele Ideen dazu – der Bezirksausschuss hat jetzt über die Vorschläge geschaut. Ein kleines Haus als Treffpunkt für Vereine könnte hier entstehen , ein Kräuter- und Blumengarten, ein neuer Kindergarten - oder die Gemeinde könnte die Fläche in einen Parkplatz umbauen. Die Gemeinde will alle Gebäude auf der Fläche, wie die alte Umkleide, jetzt ersteinmal abbauen. Die Wände des Schwimmbeckens sollen weg – erhalten bleiben soll zunächst der Beckenboden. Ist er noch gut in Schuss, wäre es möglich, ihn als Fundament für ein Gebäude zu nutzen. Spielt das Wetter mit, startet die Gemeinde kurzfristig mit diesen Arbeiten. Anschließend sollen die angrenzende Ganztagsschule, der Kindergarten und die Übermittagsbetreuung die Fläche nutzen – über 200 Kinder haben dann erst einmal ihren Spass daran. Dann setzt sich die Politik nochmals zusammen und berät, wie sie mit den ganzen Vorschlägen weiter verfährt.