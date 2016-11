18.11.16 - 12:46

Metallbügel am Ende eines Radweges sollen in Havixbeck verschwinden

Sie müssen sich als Fahrradfahrer noch an vielen Stellen am Ende eines Radweges durch Metallbügel schlängeln. Sie sollten einmal für mehr Sicherheit sorgen - sind mittlerweile aber vielmehr ein Hindernis. Eltern mit Kinderanhängern kommen hier kaum herum – Rollstuhlfahrer stehen hilflos davor. In Havixbeck sollen sie Anfang kommenden Jahres nach und nach verschwinden. Unter anderem will sich die Gemeinde die Metallbügel in der Kleingartenanlage „Im Flothfeld“ vornehmen, am Drosteweg zum Spielplatz und am Fasanenring zur Doionysiusstraße. Sobald der Rat den Plan Anfang Dezember abgesegnet hat, plant die Gemeinde den Abbau konkret.