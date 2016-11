18.11.16 - 17:00

Neuer Hauptbahnhof in Münster soll bis Sommer 2017 fertig sein

Viele Menschen fahren täglich aus dem Kreis Coesfeld mit dem Zug zur Arbeit nach Münster. Im Hauptbahnhof laufen sie seit gut anderthalb Jahren Umwege. Die Bahn modernisiert und baut ein neues Empfangsgebäuder. Heute hat Sie den weiteren Zeitplan vorgestellt. Zwischen Frühjahr und Sommer kommenden Jahres soll alles fertig sein. Vorher müssen sich Bahnfahrer aber noch einmal zusammen mit den tausenden Weihnachtsmarktbesuchern durch den Tunnel neben dem Bahnhof quetschen. Die Bahn hat sich dagegen entschieden die Arbeiten in der Adventszeit zu unterbrechen und den direkten Weg zu öffnen. Wie alle anderen Fahrgäste auch, müssen Weihnachtsmarktbesucher die Baustellenumleitung gehen - von der Rückseite des Bahnhofs durch den Tunnel zur Vorderseite in Richtung Innenstadt. Das habe im vergangenen Jahr gut funktioniert, sagt die Bahn. Außerdem verzögere sich das Projekt so nicht weiter. Ursprünglich sollte der Bahnhof schon in diesem Jahr fertig sein. Der Verdacht eines Bomben-Blindgängers in der Baugrube verzögerte die Arbeiten jedoch um Monate.