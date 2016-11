18.11.16 - 12:48

Vogelgrippe ist im Kreis Wesel aufgetaucht - nicht weit vom Kreis Coesfeld

Mit großer Sorge haben Geflügelhalter im Kreis Coesfeld auf die Ergebnisse von Laborproben gewartet. Bei zwei Wildvögeln in den Kreisen Soest und Wesel hatten erste Tests entsprechende Viren nachgewiesen. Und seit dem Vormittag steht fest: Die gefährliche Vogelgrippe hat Nordrhein-Westfalen erreicht. Ein Bussard aus dem Kreis Wesel - gar nicht weit vom Kreis Coesfeld entfert, ist von Experten positiv auf die derzeit kursierende H5N8-Variante getestet. Bereits seit Tagen gilt in NRW in bestimmten Regionen vorsorglich eine Stallpflicht für Geflügel. Bei uns im Kreis Coesfeld gilt das im Bereich der Heubachwiesen in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen – hier rasten Zugvögel, die die Krankheit einschleppen könnten. Kreistierarzt Wilfried Hasert empfiehlt allen Geflügelhaltern, ihre Tiere in den Stall zu sperren. Er steht in ständigem Kontakt mit Kollegen aus den Nachbarkreisen, damit alle ständig auf dem aktuellen Stand sind. Sollten Sie tote Vögel sehen – fassen Sie sie nicht an. Sagen Sie der Stadt oder dem Kreis bescheid, Experten für Tiergesundheit kümmern sich um alles weitere. Der Erreger gilt als ungefährlich für Menschen.