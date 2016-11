19.11.16 - 08:39

Ehrenamtliche geben Bürgerradweg in Osterwick den letzten Schliff

Bewaffnet mit Schüppe, Spaten und Besen sind rund 50 Ehrenamtliche heute Morgen in Osterwick aktiv. Sie geben dem Bürgerradweg nach Billerbeck den letzten Schliff. Heute geht es darum, den Randstreifen des neuen Weges zu befestigen. Auch Trecker und Teleskop-Lader mit einem langen Arm sind unterwegs. Aus Sicherheitsgründen gilt Tempo 30. Sind die Helfer fertig, fehlen nur noch Geländer an einigen Brücken - dann ist der Radweg auf Osterwicker Seite fertig. In Billerbeck dauert es noch bis ins Frühjahr hinein.